Già trasmessa tra giugno e luglio in prima visione in chiaro, torna Chernobyl su La7, con una serata interamente dedicata alla miniserie rivelazione del 2019: la rete dedica un’intera prima serata ad una maratona della serie tv di Craig Mazin, trasmettendo tutti i cinque episodi che la compongono.

La pluripremiata serie-evento di HBO-Sky, vincitrice di 10 Emmy Awards nell’edizione 2019 degli Oscar della tv in cui ha conquistato 19 nomination, è andata in onda prima su Sky Atlantic in anteprima assoluta per l’Italia e poi su La7, che l’ha trasmessa dal 18 giugno scorso insieme agli speciali di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori, dedicati alla strage di Chernobyl.

Per concludere la stagione estiva contrassegnata proprio dal grande successo di Chernobyl su La7, alla vigilia della ripresa di tutti i programmi del palinsesto la serie torna in un’unica serata per una maratona di cinque ore, a partire dalle 20.30 di domenica 6 settembre.

L’arrivo di Chernobyl su La7 poco dopo il lockdown ha spinto molti telespettatori a rintracciare delle similitudini tra l’impatto che ha avuto sugli equilibri mondiali la strage nucleare del 1986 e il momento storico attuale segnato dall’emergenza Coronavirus, soprattutto per quanto riguarda le tante criticità che comporta la gestione delle crisi e delle emergenze sanitarie a livello istituzionale.

Chernobyl è un pregevole esempio di narrativa d’inchiesta adattata per la tv, frutto di un incredibile lavoro drammaturgico nella ricostruzione dei fatti e nella creazione di personaggi che rappresentassero i reali protagonisti della storia, interpretati da un cast magistrale guidato dagli eccellenti Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgård.

La serie, dopo aver raccontato l’esplosione del nocciolo del reattore n. 4 dell’impianto di Pryp”jat’ e i primi interventi di soccorso realizzati nella totale incoscienza di quanto fosse realmente accaduto, ricostruisce il modo in cui l’allora Unione Sovietica ha affrontato tra scetticismo e dogmatismo politico le conseguenze immani del più grande disastro nucleare mai avvenuto. Chernobyl dedica poi l’episodio finale al processo che nel luglio 1987 ha portato i responsabili della centrale nucleare Dyatlov, Bryukhanov e Fomin sul banco degli imputati per stabilire le loro responsabilità nell’incidente avvenuto durante il test nucleare che era in corso la notte dell’esplosione, ricostruendo i fatti che hanno preceduto quell’esperimento rivelatosi disastroso per il destino di decine di milioni di persone al confine tra Bielorussia e Ucraina.

Il ritorno di Chernobyl su La7 domenica 6 settembre in prima serata a partire dalle 20.30. L’intera serie è disponibile anche in streaming, on demand sul sito de La7, oltre che per gli abbonati Sky e gli iscritti alla piattaforma NOW TV.