L’Ora della Verità 2 non ci sarà. Questo è quello con cui i fan dovranno fare i conti oggi a poche ore dalla messa in onda del finale della prima e unica stagione della serie che in questa settimana ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso. Ha fatto il suo debutto domenica scorsa la serie ispirata all’omonimo romanzo di Michel Bussi ma proprio oggi, su Canale5, andrà in onda il gran finale chiudendo il cerchio intorno ai suoi protagonisti, o almeno si spera visto che non ci sarà un seguito.

L’Ora della Verità 2 non ci sarà perché la serie è stata pensata come una mini serie e, quindi, in grado di concludersi proprio con il finale in onda questa sera. Proprio questa sua peculiarità ha convinto Mathilde Seigner a buttarsi a capofitto nel suo ruolo perché sin da subito ha chiarito di non essere disponibile per un’eventuale seguito.

Proprio durante un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita della serie, la protagonista ha spiegato: “Non ho trovato alcun motivo per rifiutare perché si tratta di una mini serie. Dopo Sam, quello che non volevo più era un ruolo ricorrente perché troppo limitante. Un seguito è sempre complicato perché abbiamo disegnato un personaggio e c’è una pressione che si accumula da parte della rete e della produzione ma io non voglio fare una seconda stagione, d’ora in poi accetterò ruoli e serie che non richiedono sequel”.

Il finale che attende i fan oggi, 6 settembre, su Canale5 è davvero mozzafiato soprattutto perché ad andare in onda saranno due episodi in cui grazie all’abile difesa di Clotilde, Orsu viene scarcerato e la conduce nel luogo dove Palma viene tenuta prigioniera anche se Cervone tenterà in tutti i modi di fermarla. Clotilde decide di andare a riprendere la figlia Valentine dai nonni, ma la ragazza è stata portata via poco prima proprio da Cervone mentre Palma riesce a liberarsi e a uscire dal covo, ma accecata dal sole precipita in un burrone.

Infine, dopo aver letto la lettera lasciatagli dal padre prima di morire, Ste’phane va da Cassanu per chiedere spiegazioni. Siamo alla resa dei conti. L’omertà e le convinzioni sbagliate hanno portato a coprire omicidi e decisioni sbagliate: una donna innocente e’ stata segregata per venticinque anni sulla base di ipotesi e false convinzioni.