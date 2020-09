Salta l’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 nella serata di domenica 6 settembre. Le serie crime di Rai2 non andranno in onda per lasciare il posto alla finale italiana della Supercoppa di pallavolo femminile. L’evento sportivo occuperà tutta la fascia del prime time. In seconda serata, invece, spazio a La domenica sportiva estate.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 cambiano di nuovo programmazione, e slittano al lunedì sera, ma a partire dal 13 settembre. Domani sera, infatti, Rai2 trasmetterà il film Ritorno al Marigold Hotel. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo lunedì 13 settembre.

Nel 5×19 di NCIS New Orleans dal titolo Una famiglia perfetta, il team dell’NCIS indaga sulla brutale morte di un tenente della marina, proveniente da una famiglia benestante, accidentalmente caduto da una rampa di scale durante un gala di beneficenza. La squadra deve cercare di capire se la sua morte sia stata un incidente oppure frutto di un gioco mortale. Gli episodi della quinta stagione di NCIS New Orleans dovrebbero proseguire su Rai2 fino al finale di stagione, il 5×24, previsto per il 18 ottobre.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Nell’episodio 10×06 di Hawaii Five-0 intitolato Influencer, McGarrett e il team indagano su un incidente stradale che coinvolge un’auto senza conducente che trasportava eroina, e quale legame potrebbe esserci con un nuovo metodo per la somministrazione di farmaci. Inoltre, Tani e Quinn sono bloccati con un paio di YouTuber (il duo comico Tom Allen e John Parr) che accompagnano la Five-0. La decima stagione della serie tv andrà in onda fino al 20 settembre su Rai2, poi si prenderà una pausa (l’ennesima).

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 vi danno quindi appuntamento a lunedì 13 settembre su Rai2, anziché il 7 settembre. Successivamente, gli episodi della serie andranno sempre in onda settimanalmente, ogni lunedì in prima serata.