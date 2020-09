Il colore dello smartphone spesso mette in crisi gli utenti, divisi tra la voglia di cambiare e la prudenza di non eccedere con nuance cromatiche troppo sgargianti, che potrebbero mancare stancare col tempo. Come riportato da ‘ansa.it‘, Vivo sembrerebbe essere riuscito a trovare la soluzione in grado di mettere d’accordo tutti proponendo uno smartphone che cambia colore al tocco di un tasto. In particolare, il produttore cinese ha dotato il dispositivo di un vetro elettrocromico, capace di modificare il colore del rivestimento attraverso l’elettricità.

Per saperne di più vi consigliamo di dare un’occhiata al video apparso sul social cinese Weibo, e poi arrivato anche su YouTube, in cui Vivo ha voluto dare una piccola dimostrazione del funzionamento dello smartphone che cambia colore: come potete notare, la scocca vira dal blu al viola, fino a colorarsi d’argento, il tutto grazie al suo particolare rivestimento in vetro elettrocromico, una sostanza utilizzata anche in campo edilizio per rivestire le facciate delle costruzioni. L’idea dello smartphone che cambia colore non è solo un vezzo estetico come qualcuno potrebbe superficialmente pensare: Vivo ha saputo dare al sistema anche una valenza funzionale dal momento che la modifica cromatica verrà anche utilizzata, per farvi un esempio, per la notifica di un messaggio o di una telefonata in arrivo, l’alert di un promemoria o di un timer in precedenza impostato.

Una trovata senz’altro fuori dal comune, e che non ricordiamo essere mai stata lanciata prima d’ora da altri OEM. Non si può certamente dire che Vivo non sia stato fantasiosa nella realizzazione di uno smartphone che cambia colore, anche se poi bisognerà vedere che presa avrà questo genere di dispositivo sul pubblico. Voi lo comprereste? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.