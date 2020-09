Amatissime da una certa fascia di utenza e altrettanto detestate dal resto del pubblico, le storie Instagram rappresentano una delle funzioni più utilizzate da quanti si dilettano quotidianamente con il popolare social network incentrato principalmente sulla condivisione di foto e video. Funzione che torna oggi alla ribalta in vista del futuro, per via di alcune indiscrezioni apparse in rete nelle ultime ore. E che fanno rima con integrazione.

Sì perché, come si legge sulle pagine del portale The Verge, alcuni utenti hanno recentemente riferito di essere riusciti a vedere le storie Instagram dei propri amici direttamente su Facebook. Si tratterebbe di conseguenza di un passo successivo verso una sempre più stretta integrazione delle due applicazioni, con le storie a fare di nuovo da collante per i colossi ora in mano entrambi a Mark Zuckerberg. Sempre a sentire la stessa fonte, sarà possibile rendersi subito conto della provenienza delle storie – da Instagram o dallo stesso Facebook – grazie al colore che circonderà la foto profilo degli utenti che le caricano. In particolare, avremo un cerchio di colore blu per le storie da Facebook e uno di colore rosa/arancio – simile a quello presente sull’app – per le storie Instagram.

L’opzione sarebbe attualmente in fase di test, e ne è stata condivisa un’immagine dell’interfaccia – visibile poco più in alto in questo stesso articolo – da coloro coinvolti nella prova. Pare comunque che l’esperienza delle storie rimarrà pressoché invariata, ma i vertici di Facebook hanno intenzione di renderla ancora più decisiva sulla piattaforma e sul “cugino” Instagram. Un portavoce della “grande F”, parlando con la redazione di The Verge, ha chiarito che si tratta di un “test limitato”, che si terrà con un ristretto gruppo di utenti. Durante questa fase, il sito raccoglierà tutti i feedback possibili per migliorarsi, ma è stato comunque precisato che la funzione “rispetta tutte le impostazioni sulla privacy”.