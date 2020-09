Lo Xiaomi Redmi 7 ha una veneranda età ma si difende decisamente bene dagli “acciacchi” del tempo. Un nuovo aggiornamento è appena partito per questo esemplare molto diffuso anche dalle nostre parti, soprattutto nel 2019 ma anche nel 2020, perché spesso in cima ai best seller della categoria smartphone di Amazon e non solo. Cosa è in serbo ancora per questo dispositivo non più giovanissimo? Decisamente è il caso di scoprirlo.

Va chiarito subito che l’update in questione per lo Xiaomi Redmi 7 è in versione stabile. Non si tratta dunque di un rilascio non definitivo ma di un pacchetto certificato che, proprio per questo motivo, non dovrebbe comportare alcuna controindicazione. La fonte GizChina.com segnala la build v11.0.10.0 ora a disposizione non solo in Cina ma anche per i possessori dello smartphone europei e dunque anche italiani.

Potrebbe essere chiaro ai più ma meglio specificare la vera natura di questo update: ci troviamo al cospetto di un aggiornamento che non porta con se nuove funzioni rilevanti, semmai delle ottimizzazioni. Cosa più importante, il rilascio diramato dagli sviluppatori in via ufficiale introduce l’ultima patch di sicurezza disponibile ossia quella del mese di agosto appena concluso. In pratica, procedendo all’attualizzazione software, si avrà la certezza di ottenere la massima protezione da minacce di natura software per questo dispositivo. Il nuovo update non poteva poi che basarsi sull’interfaccia MIUI 11 (e non MIUI 12) e sul sistema operativo Android 9.

La distribuzione del nuovo pacchetto, proprio perché appena partita, potrebbe prendere un po’ di tempo per raggiungere tutti gli esemplari del dispositivo. Come al solito, si procederà per gruppo di IMEI e non tutti dunque potrebbero visualizzare il pacchetto software già oggi 5 settembre. Sia che il rilascio per tutti avvenga ora o nei prossimi giorni, è indubbio che l’ulteriore attualizzazione software per questo telefono sia un’ottima notizia.