Prosegue l’appuntamento in replica con Lucifer 3 su Italia1 nel pomeriggio di sabato 5 settembre. Si parte dall’episodio 3×05 dal titolo Bentornata Charlotte Richards, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lucifer e Chloe indagano su un omicidio nell’industria dolciaria e si trovano faccia a faccia con l’avvocato difensore Charlotte Richards. Tutti sono spaesati quando la vedono al distretto. Mentre Lucifer cerca di capire cos’abbia provocato il suo ritorno, fa una scioccante scoperta che lo aiuta a risolvere il caso.

A seguire, l’episodio 3×06 dal titolo A Las Vegas con un’ansiosa.

Lucifer scopre che la sua ex falsa moglie Candy (guest star Lindsay Gort) è scomparsa, così va a indagare a Las Vegas insieme ad Ella. Insieme cercano di capire come trovarla, ma durante il viaggio vengono svelati dei segreti interessanti che potrebbero compromettere le indagini. Nel frattempo, Chloe è triste perché Lucifer l’ha lasciata sola il giorno del suo compleanno, così Linda tenta di tirarla su.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 torna su Italia1 sabato 12 settembre con due nuovi episodi in replica. Nel primo, l’episodio 3×07 dal titolo In via confidenziale. Un reporter è in cerca di vendetta dopo aver scoperto che Lucifer è andato a letto con la moglie da cui si è separato. Tuttavia, quando si scopre che la donna in questione è Linda, le cose si complicano. La sicurezza e la reputazione di Lucifer sono messe a repentaglio, specialmente quando riaffiora un serial killer dal passato. A seguire, l’episodio 3×08 intitolato Chloe contro Lucifer. Quando un omicida è legato a un’app di appuntamenti per celebrità, Lucifer e Chloe si domandano cosa conoscono del mondo dei social media al fine di risolvere il caso. Nel frattempo, Ella tenta di evitare Charlotte, mentre Amenadiel aiuta Linda a guarire dalla morte del suo ex marito.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è a partire dalle 14:30. A seguire, due episodi della prima stagione di Deception in replica.