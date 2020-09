La Xiaomi Mi Band 5 sarà di certo uno strumento prezioso per tornare in forma in questa frazione di fine estate ed inizio autunno. Dopo qualche eccesso alimentare e di sedentarietà in vacanza, il fitness tracker ritorna disponibile ad un prezzo interessante su Amazon. Le condizioni di vendita del dispositivo sono elencate di seguito con un occhio particolare anche alla questione consegna del braccialetto smart.

Per chiunque si appresti a conoscere ora il valore commerciale del prodotto, c’è da dire che il suo prezzo originale è di per se abbastanza contenuto. Il costo di listino del tracker è di 39,90 euro ma dal via alle vendite del dispositivo anche dalle nostre parti a luglio. Questo valore è stato limato progressivamente e in maniera costante. Naturalmente Amazon si è fatta promotrice delle migliori offerte, potendo contare su uno stock di esemplari non certo esiguo.

La promozione per la Xiaomi Mi Band 5 oggi attiva al 5 settembre prevede l’acquisto del modello a poco meno di 34 euro, per l’esattezza 33.77 euro. La versione del braccialetto è di certo quella globale e non quella asiatica. Non andranno considerate neanche le spese di spedizione, visto che queste sono nulle.

Se per la Xiaomi Mi Band 5 non ci sono spese di consegna, va pure messo in risalto che la spedizione del braccialetto tanto di moda in questo momento non avverrà in tempi brevi. Come accaduto per le innumerevoli promozioni di questa estate con protagonista lo stesso prodotto, il pacco arriverà a casa solo fra qualche settimana ovvero a partire dal 28 settembre.

Tra i punti di forza innegabili della nuova Xiaomi Band 5 proprio nell’ottica di mettersi in forma in questo periodo ci sono: