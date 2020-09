Nella seconda serata dei Seat Music Awards il duetto di Fiorella Mannoia e Achille Lauro all’Arena di Verona, a sorpresa. I due artisti hanno cantato insieme un brano di Achille Lauro che anticipa molto altro.

Cosa ci sarà all’orizzonte per Achille Lauro? Forse un disco di duetti, dove riproporre sue canzoni in featuring con artisti del panorama musicale italiano. Non sarebbe il primo a farlo, né l’ultimo.

Ma andiamo con ordine. Nella seconda serata dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, oggi, 5 settembre, in diretta su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno annunciato una sorpresa ed introdotto sul palco Fiorella Mannoia.

Sono bastati pochi secondi per scorgere Achille Lauro sul palco. Mentre la Mannoia intonava i primi versi di C’Est La Vie, visibilmente emozionata, Achille Lauro recuperava il centro del palco all’Arena di Verona, pronto a duettare con lei.

La canzone è stata realizzata appositamente per l’esibizione all’Arena di Verona, ma non solo in realtà. “Mi scuso se ho sbagliato all’inizio un po’ le parole, ero emozionata”, sono le scuse di Fiorella per Lauro, al quale si rivolge con umiltà: “Mi scuso per la tua canzone”.

Poi svela inconsciamente qualche dettaglio in più sui progetti futuri di Achille Lauro. “Ti ringrazio per avermi invitato nella tua musica e nel tuo mondo”, sono le parole di Fiorella Mannoia che, unitamente a quanto rivelato poco prima (la canzone è stata realizzata per l’Arena di Verona ma non solo) compone un vero e proprio indizio verso i prossimi passi discografici del cantante.

Ciò che sappiamo è che l’idea è partita da Achille Lauro e non dalla Mannoia, sebbene sia stata lei la prima artista ad essere annunciata sul palco per C’Est La Vie.

Sappiamo anche che quel “non solo”, a proposito della lavorazione del pezzo, nasconde molto altro. Ma cosa? Forse un progetto più ampio che potrebbe consistere in un disco di duetti di Achille Lauro. Lauro potrebbe ricantare i suoi successi con il supporto di alcuni degli artisti italiani pop più amati e coinvolgerli nella sua musica. Fiorella Mannoia potrebbe essere la prima ad aver accettato.