Finalmente l’incubo sta per terminare e presto i cast di The Flash 7, Supergirl 6, Batwoman 2 e delle serie The CW, Riverdale e Nancy Drew comprese, torneranno sul set per le riprese dei nuovi episodi.

Dopo il vuoto assoluto estivo che ha visto cancellato l’evento del Comic-Con (sempre ricco di notizie e primi trailer) e che non ha permesso ai fan di sognare con le prime foto e spoiler in arrivo dai set, finalmente qualcosa si muove e proprio nei prossimi giorni i nostri beniamini, a partire da Grant Gustin e finendo a Melissa Benoist e Jk Apa, torneranno a Vancouver per osservare due settimane di quarantena, effettuare i giusti controlli e poi tornare sul set.

Solo a quel punto i cast di The Flash 7, Supergirl 6, Batwoman 2 torneranno a lavoro per mettere insieme i nuovi episodi che, però, non andranno in onda prima del prossimo gennaio 2021. L’anno si chiuderà all’insegna degli spoiler e dei primi trailer ma non con la messa in onda e il prosieguo delle storie rimaste in sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ma quali sono le date di inizio riprese delle nostre serie preferite? Salvo cambiamenti, è già disponibile un calendario che mette insieme gli appuntamenti da non perdere a cominciare proprio da Riverdale 5. JK Apa e i suoi torneranno sul set il 14 settembre per le riprese delle prime scene della prossima stagione, proprio in questi giorni il cast è in quarantena a Vancouver in attesa di tornare a lavoro e riprendere la serie da dove era rimasta. In questi giorni si è tanto parlato di un possibile salto temporale che potrebbe portare alla morte di Archie e, addirittura, spedire qualche protagonista a New York. Sarà vero?

Il 28 settembre prenderanno il via le riprese di Supergirl 6 con Melissa Benoist pronta a tornare a lavoro da neo mamma. Proprio nei mesi scorsi l’attrice ha annunciato la sua gravidanza ma da allora non ci sono stati altri dettagli sulla possibile nascita e la sua vita da mamma. Come cambierà la sua vita con il ritorno sul set?

Il 29 settembre sarà la volta di Nancy Drew 2 mentre ci vorrà l’1 ottobre per rivedere Grant Gustin e i suoi sul set per le riprese di The Flash 7. Il 5 e il 13 ottobre toccherà, rispettivamente a Legends of Tomorrow 6 e Superman e Lois, la nuova serie con protagonista Tyler Hoechlin.

Altra storia per Batwoman 2 le cui riprese dovrebbero essere iniziate proprio in questo giorni e si protrarranno fino al 10 maggio 2021. Sul set, lo ricordiamo, non ci sarà Katy Kane (Ruby Rose) ma Ryan Wilder (Javicia Leslie).