Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli con tanti amici per la presentazione dell’album Buongiorno. Quel che qualche giorno fa sembrava essere solo un progetto sul quale lavorare in previsione di un futuro di nuovo dal vivo, oggi è realtà. Il concerto-evento di Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli ha una data: si terrà nel 2021, il 29 maggio.

Per il lancio live di Buongiorno, Gigi D’Alessio non poteva che scegliere la sua Napoli con un evento sul palco dello stadio della città. Dopo un 2020 scarno di eventi dal vivo, il 2021 si preannuncia ricco di palchi e di tournée, tra i recuperi di quelli previsti quest’anno e posticipati e i nuovi spettacoli in via di conferma.

Tra i concerti attesi nel 2021 anche quello di Gigi D’Alessio allo stadio San Paolo di Napoli in programma per il prossimo 29 maggio. Gigi D’Alessio non sarà solo sul palco: con lui gli ospiti di Buongiorno, la G-Crew, ovvero i rapper della scena urban campana con i quali si è esibito sul palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, per la prima volta dal vivo con il nuovo pezzo.

Tra questi, anche il collega campano Clementino, oltre a Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Geolier e Samurai Jay.

A breve verranno comunicati tutti i dettagli sull’avvio delle prevendite e sui prezzi dei biglietti per assistere al concerto-evento di Gigi D’Alessio allo Stadio San Paolo di Napoli il prossimo anno.

Ma non è l’unica novità nel futuro di Gigi D’Alessio. L’artista condurrà la Maratona Telethon in casa Rai. Sarà affiancato da Serena Rossi e da Rocío Muñoz Morales. L’appuntamento è per il 12 dicembre in televisione con il Galà che raccoglierà fondi a supporto della fondazione Telethon per sostenerla nella lotta alle malattie rare.

Da ieri è disponibile il nuovo progetto di Gigi D’Alessio, l’album di duetti Buongiorno anticipato dal singolo omonimo. 16 le canzoni del disco, che potrebbe avere anche un seguito.