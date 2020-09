Chiara Galiazzo a Milano per la presentazione dell’album Bonsai. La cantante annuncia il primo evento dopo il rilascio del nuovo disco di inediti: si terrà al Ride di Milano il 27 settembre e i biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su dice.fm.

Per assistere al concerto di Chiara Galiazzo a Milano bisognerà pagare 23 euro, tanti sono quelli richiesti per un biglietto di ammissione generale, l’unica tipologia disponibile per l’acquisto.

Il concerto è stato annunciato dalla stessa cantante sui social, entusiasta di poter tornare sul palco, oltretutto per la presentazione dei nuovi pezzi che ha rilasciato solo qualche settimana fa. Dopo un’estate particolarmente triste, per la scarsità di concerti, Chiara Galiazzo comunica di essere pronta a tornare sul palco e di averne sentito molto la nostalgia.

“Non credo di aver mai capito quanto siano importanti i concerti come in quest’ultimo periodo”, sono le parole di Chiara sui social che, ripensando all’estate, aggiunge: “Quest’estate sono stata molto triste, mi sarebbe piaciuto moltissimo portare Bonsai in giro per l’Italia ma, purtroppo, non è stato possibile”.

Il nuovo disco di inediti di Chiara non ha ancora avuto la possibilità di uscire dagli scaffali per consumarsi in lungo e in largo per l’Italia ma forse è questo il momento giusto.



“È quindi con ancora più soddisfazione e felicità che vi voglio annunciare quello che sarà forse il primo vero concerto di presentazione di Bonsai, di tutto quello che rappresenta per me, e, sinceramente, non vedo l’ora”, continua la cantante che dà appuntamento il 27 settembre al Ride di Milano “nella città che mi ha adottato”.