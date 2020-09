Arrivano dalla Cina le certificazioni CCC per quanto riguarda la capienza delle batterie che alimenteranno i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus, i prossimi portabandiera del colosso di Seul. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, è risaputo che i top di gamma in questione saranno presentati nel Q1 2021, anche se il nome commerciale potrebbe anche differire, e corrispondere a Samsung Galaxy S30 (visto il salto compiuto dai Samsung Galaxy S10 ai Galaxy S20). Non è esclusa la proposta di un modello Ultra a completamento dell’offerta combinata del produttore asiatico.

Ad ogni modo, il Samsung Galaxy S21 (SM-G991), se così dovesse alla fine chiamarsi, dovrebbe avere una batteria da 3880mAh, che corrisponde al valore nominale dell’unità energetica montata a bordo del Galaxy S20. Questo significa che la capacità tipica sarà pari a 4000mAh. Sarebbe, invece, destinata ad aumentare la capacità della batteria del Samsung Galaxy S21 Plus (SM-G996), per il valore nominali dovrebbe essere di 4660mAh (capacità tipica di 4800mAh, con uno scarto di 300mAh in più rispetto a quella del Galaxy S20 Plus). Lo stesso documento indica che le batterie dei Samsung Galaxy S21 potrebbero non essere prodotte dal colosso di Seul, ma realizzate dall’azienda cinese Ningde Amperex Technology Limited.

Non sappiamo dirvi nulla in relazione al Samsung Galaxy S21 Ultra, che, qualora venisse ufficializzato, monterebbe sicuramente una batteria ancora più capiente. Questo per quanto riguarda le batterie dei prossimi top di gamma, di cui potete ammirare uno degli ultimi video concept realizzati dai più fantiosi progettisti in questo articolo. Per il momento ci vediamo costretti a fermarci ai dettagli di cui sopra, promettendo di fornirvene altri non appena possibile. Se nel frattempo voleste rivolgerci qualche domanda in particolare non avete che da chiedere attraverso il box dei commenti in basso.