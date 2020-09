Continuano a trapelare immagini dal set de La Casa di Carta 5, le cui riprese sono iniziate lo scorso luglio: stavolta ad emergere in rete sono video e foto che immortalano Ursula Corberò e Miguel Angel Silvestre a Lisbona, dove stanno girando alcune scene dei nuovi episodi.

Come già ipotizzato a partire da altri scatti che ritraevano insieme i due attori a Madrid, anche queste immagini lasciano supporre che i due attori interpretino una coppia: ne La Casa di Carta 5, la new entry Miguel Angel Silvestre potrebbe impersonare il fidanzato d Tokyo, morto poco prima del suo ingresso nella banda del Professore.

A confermare questa ipotesi è ancora una volta il taglio di capelli di Ursula Corberò, lo stesso sfoggiato nelle prime due stagioni, prima del taglio super corto della terza e della quarta. Per non dire della vicinanza e della complicità tra i due, che sembrano recitare nei panni di una coppia di fidanzati. Probabilmente Silvestre entrerà nella storia tra i flashback che mostreranno il passato di Tokyo, segnato proprio dalla morte del compagno durante l’ultimo colpo dall’esito drammatico, prima che il Professore la ingaggiasse nella sua banda.

Ecco alcuni brevi video che ritraggono Ursula Corberò e Miguel Angel Silvestre a bordo dei tipici tram che attraversano Lisbona, mentre girano alcune scene de La Casa di Carta 5.

LCDP5: Vídeo del rodaje en Portugal (Elevador da Bica) en el que se ve a Úrsula y Miguel…Tienen toda la pinta de ser una pareja. Thank you so much @uldmt64 for the information!! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP