Tutti pronti con il telecomando per posizionarvi su Rai1 e cantare e ballare in ricordo dei bei vecchi tempi? Niente di più sbagliato visto che la delusione vi attende dietro l’angolo: Techetechetè non va in onda oggi, 4 settembre. Questa è la novità di questa giornata un po’ movimentata in cui i cambiamenti in vista del ritorno dei nuovi palinsesti sono davvero tanti. Questa volta, però, la Rai non ha pensato di cambiare i suoi palinsesti per via della concorrenza ma solo perché il calcio avrà la precedenza.

Sui profili social ufficiali di Rai1 si legge: “Stasera in campo l’#Italia 🇮🇹 affronta la #Bosnia 🇧🇦 nella prima partita della competizione #NationsLeague A partire dalle 20.30 in diretta su #Rai1 e @RaiPlay”. Visto che la partita avrà inizio proprio nel preserale sarà impossibile mandare in onda una nuova puntata del programma che l’estate tiene compagnia ai telespettatori rispolverando vecchie glorie del passato.

Ecco il tweet postato qualche ora fa per annunciare la pausa del programma:

Come se non bastasse, Techetechetè non va in onda oggi, 4 settembre, ma nemmeno domani. Proprio sul profilo Facebook ufficiale della trasmissione si legge: “Stasera #4settembre e domani non andiamo in onda. Ci rivediamo domenica #6settembre“.

La buona notizia è che quella di domenica non sarà l’ultima puntata visto che nella prossima settimana, seppur a giorni alterni per via del calcio, ci saranno altri appuntamento con il programma. Prima o poi, però, anche per quest’anno, alla fine, dovremo rinunciare a Techetechetè anche se, alla luce del successo ottenuto in queste settimane, rimarrà un programma di punta dei periodi di magra.

Al momento non conosciamo i protagonisti delle ultime puntate di questa stagione ma continuando a seguire i social sicuramente sapremo in tempo se e cosa guardare giorno dopo giorno. Il pubblico continua a chiedere uno speciale sui sceneggiati, appuntamento interrotto strada facendo, e i grandi cantautori, sarà accontentato? Lo scopriremo nei prossimi giorni.