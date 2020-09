La giuria di All Togheter Now rinnova il format condotto da Michelle Hunziker, che si prepara a importanti novità. L’indiscrezione arriva dalle pagine di davidemaggio.it, che ha rivelato in anteprima i nomi di coloro che sono stati scelti per la nuova edizione del programma.

Si conferma la presenza di J-Ax, che affiancherà ancora una volta Michelle Hunziker nella conduzione del programma che torna con un un’edizione rinnovata nella quale saranno presenti anche Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Il programma giunge alla terza edizione dopo che gli ascolti erano stati altalenanti nelle annate precedenti. Ancora da definire la funzione e il ritorno del muro, che aveva caratterizzato le passate edizioni e il format.

Il cambiamento nell’assetto di All Togheter Now potrebbe essere legato all’emergenza sanitaria ancora in corso, ragion per cui si sarebbe resa necessaria l’introduzione della giuria al posto del giudizio del muro che invece era stato richiesto nelle passate edizioni.

All Togheter Now rappresenta un nuovo modo di concepire il talent, con una competizione secca nella quale conta unicamente l’esibizione che si presenta di fronte ai giudici. Nelle scorse edizioni, erano stati tanti i volti noti che si erano alternati sul palco, a cominciare dai numerosi ex talent. I partecipanti hanno avuto anche l’occasione di duettare con alcuni dei più importanti artisti italiani.

Con All Togheter Now riprenderanno anche gli altri programmi, che saranno rivisti per essere conformi alle normative anti-Covid. Si attende anche il ritorno di Amici di Maria De Filippi, che ancora non ha una data d’inizio mentre i casting sono ripresi come d’abitudine.

Amici di Maria De Filippi aveva già patito le conseguenze della pandemia, con la finale – e le puntate precedenti – che sono state registrate senza pubblico. La vincitrice Gaia Gozzi non ha potuto festeggiare la vittoria, ottenuta dopo il rilascio dell’album Chega.