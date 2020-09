Il successo di CoD Warzone è ormai conclamato. Disponibile per il download gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo sparacchino di casa Activision si propone come un vero e proprio Battle Royale in salsa Call of Duty, in cui centinaia di giocatori si scontrano su una grande mappa naturalmente ispirata ad alcune delle location più iconiche de franchise. Non solo, l’esperienza sparatutto messa sul piatto dai ragazzi di Infinity Ward è allo stesso tempo legata a doppio filo a quella di Call of Duty Modern Warfare, soft reboot di una serie che negli anni è divenuta una delle più apprezzate dagli appassionati dell’intero universo di CoD.

Se è vero che le cose proseguono a gonfie vele con il recente debutto della Stagione 5 – che è entrata in piena fase Reloaded, con nuovi contenuti pubblicati da pochissimo -, allo stesso modo è naturale che i fan e la stessa casa produttrice guardino già al futuro, che fa rima con la sesta stagione del videogame FPS. Stagione 6 di cui non si conosce ancora il periodo di lancio, ma che a quanto pare potrebbe essere in qualche modo vincolata da quello del futuro Call of Duty Black Ops Cold War. Come si legge sulle pagine di Inverse, considerato che l’uscita di Cold War è fissata per il 13 novembre di quest’anno, la Season 6 di CoD Warzone andrebbe infatti a prendere piede ad ottobre per concludersi a dicembre, trovandosi così proprio nel mezzo del lancio del nuovo gioco della serie.

Solo con la Stagione 7, CoD Warzone e CoD Black Ops Cold War condivideranno i contenuti delle nuove stagioni ed eviteranno ogni tipo di problema da sovrapposizione. Per il momento ci muoviamo comunque nel campo delle semplici congetture, in attesa di smentite o conferme da parte di “mamma” Activision. Anche voi siete accaniti giocatori della Battaglia Reale di Call of Duty e non vedete l’ora di saperne di più?