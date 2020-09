Ho avuto modo di effettuare verifiche in prima persona, grazie a contatti strettissimi che fanno parte di questo mondo, e posso confermarvi che siano in contro problemi con la webmail di Posta Istruzione del MIUR oggi 4 settembre. In un primo momento, infatti, si pensava ad un malfunzionamento isolato, magari legato alle caratteristiche del dispositivo dal quale si provava ad effettuare l’accesso o in base alla connessione utilizzata, ma ora posso dirvi che le cose stanno diversamente.

Dettagli sui problemi con la webmail di Posta Istruzione del MIUR

Le prime segnalazioni a proposito dei problemi con la webmail utilizzata da tanti insegnanti sono emersi attorno alle 9 di oggi 4 settembre. Dopo alcuni test, è possibile affermare che siamo al cospetto di un’anomalia ampiamente diffusa con la Posta Istruzione del MIUR. Proprio come avvenuto non molto tempo fa con Libero, secondo quanto vi abbiamo riportato con l’apposito articolo, o altri provider famosi di posta elettronica.

Al momento non si hanno riscontri ufficiali, utili per comprendere le ragioni alla base dei problemi con la webmail in questione, ma posso fornirvi qualche dettaglio in più. L’errore riscontrato da coloro che utilizzano la Posta Istruzione del MIUR avviene in fase di login: una volta inserite le credenziali, infatti, il sistema ci restituisce il messaggio con “autenticazione in corso“. Ebbene, pare non succeda nulla e che l’accesso non si completi in modo corretto. Staremo a vedere se la situazione rientrerà nel giro di pochi minuti.

Vi ricordo, attraverso alcune fonti ufficiali, che di recente è stata introdotta una nuova webmail a proposito del servizio di Posta Istruzione, anche se in questi minuti non abbiamo prove sufficienti per confermarvi che il tutto sia collegato ai problemi riscontrati il 4 settembre. Fateci sapere come stanno andando le cose, lasciando un commento a fine articolo.