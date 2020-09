Da alcuni giorni a questa parte è tornato attuale un argomento che in realtà dovrebbe essere analizzato con molta calma, con un chiaro riferimento agli alimenti che contengono quercetina. Dando un rapido sguardo a diverse testate, alcune delle quali anche di un certo peso, ho notato che alcuni titoli ne esaltano in modo eccessivo le sue proprietà, in termini di rimedio al Covid. Alcune sue componenti, infatti, sarebbero in grado addirittura di sconfiggere il virus secondo quanto ho appreso.

A mio modo di vedere, ci sono diverse ragioni per considerare alcuni report sulla quercetina come una e propria bufala. Di sicuro, in Italia non occorrono ulteriori fake news a proposito del Coronavirus, dopo le tante notizie non precise che sono trapelate sul tema a margine del contagio di Flavio Briatore. Del resto, abbiamo trattato l’argomento non molto tempo fa anche sulle nostre pagine. Vediamo dunque come stanno le cose su questo presunto rimedio miracoloso anti Covid.

Dove nascono i dubbi sulla quercetina come cura per il Covid

La leggenda sulla quercetina (ad oggi non può essere definita diversamente) nasce da uno studio di Michael Lisanti, il quale ritiene che l’azione senolitica dei suoi alimenti sia in grado di limitare moltissimo l’azione del virus. Tuttavia, secondo Bufale il suddetto studio non presenta dati certi e prove concrete sul fatto che le cose stiano realmente così a proposito di alimenti ed integratori che la contengono.

Il dettaglio più interessante di questa storia, però, a mio modo di vedere riguarda una vera e propria diffida, disponibile anche online, da parte della Food and Drug Administration (Fda) verso alcune aziende che avevano parlato di alimenti a base di quercetina come cura per il Covid. Nel documento in questione, infatti, emerge che in realtà non ci siano prove a riguardo, invitando i suddetti brand ad interrompere le vendite.