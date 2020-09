I concerti di Claudio Baglioni a Verona e Siracusa raddoppiano. Si arricchisce così il tour dell’artista romano che ha annunciato di essere in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti, nella data del 4 dicembre. Il primo singolo già estratto è Gli Anni Più Belli, colonna sonora dell’ultimo film di Gabriele Muccino.

Alla data del Teatro Greco di Siracusa si aggiunge quella del 17 luglio, mentre sarà all’Arena di Verona anche il 12 settembre, oltre alla data dell’11 settembre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Le modalità di consegna saranno quelle abituali, alle quali si aggiunge quella della stampa da casa che consente di evitare file in cassa. Le prevendite generali partono alle 11 del 5 settembre.

Nel 2021, Claudio Baglioni sarà anche alle Terme di Caracalla, per dodici concerti di fila che terrà con l’orchestra. Si tratta del primo tour stanziale di un artista pop presso la storica location che tradizionalmente ospita la lirica, ma il tour continuerà anche a Siracusa e Verona, con le nuove date annunciate.

Il tour avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento di un anno, così da consentire di organizzare il tour nella completa sicurezza sia per lavoratori e pubblico. Dodici Note partirà il 4 giugno 2021 dalle Terme di Caracalla di Roma. I prezzi dei biglietti per il Teatro Greco di Siracusa partono dai 40 € per la Cavea, mentre per l’Arena di Verona partono dai 35 € per la gradinata.