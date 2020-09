Inevitabilmente EMUI 11 finisce al centro della scena: come riportato da ‘Huawei Central‘, il produttore cinese avrebbe avviato una fase di reclutamento per la beta dell’ultima versione della sua interfaccia basata su Android 11, e che andrà a coinvolgere direttamente i seguenti dispositivi: Huawei P40, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Huawei MatePad Pro (anche in versione 5G), che sono poi gli stessi per i quali la società ha previsto un nuovo test di EMUI 10.1 per l’integrazione di altre funzionalità (come già successo altre volte in passato in relazione alla serie dei Huawei Mate 30 per testare ulteriori feature di EMUI 10, tra cui possiamo citare il 3D AOD ed altri importanti miglioramenti).

Dopo il lancio, toccherà senz’altro alla beta di EMUI 11, che si espanderà su più dispositivi: a quel punto Huawei condividerà il piano per la roadmap completa. D’altro canto, EMUI 11 verrà presentato a margine della Huawei Developer Conference (HDC) il 10 settembre, ed è anche giusto che il produttore cinese inizi a studiare le sue prossime mosse.

Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, e del resto lo attendevamo anche con una certa trepidazione per la curiosità di toccare con mano il prima possibile tutte le ottimizzazioni e le nuove funzionalità concepite dall’azienda di Shenzhen con EMUI 11 basato su Android 11. Ad alcuni utenti la compatibilità con le Google Apps continuerà a mancare, ma è innegabile il buon lavoro che il produttore cinese sta comunque svolgendo per far sì che la situazione non pesi troppo. La notizia che vi abbiamo dato è di quelle che fanni piacere, ma attendiamo comunque arrivi qualche comunicazione ufficiale da parte dell’OEM. Se avete qualche dubbio da esporci o domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione in qualsiasi momento.