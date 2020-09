Ci sono conferme questo venerdì sul fatto che siano in corso problemi Apex Legends per tutti coloro che provano ad accedere al gioco. Vicenda, quella che vi sto raccontando oggi 4 settembre, che a conti fatti non si verificava da aprile, come vi riportammo allora con un articolo in merito. Difficile analizzare quanto sta avvenendo stamane, anche perché le segnalazioni da parte degli utenti non sono così elevate da farmi parlare di down.

Cosa c’è dietro i problemi Apex Legends del 4 settembre

Premesso che potete seguire in tempo reale l’evoluzione dei fatti, grazie ad una specifica pagina di Down Detector che ci fornisce in tempo reale le statistiche sui problemi Apex Legends questo venerdì, allo stesso tempo qualche ipotesi si può già fare. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma è possibile che al momento il malfunzionamento riguardi solo determinati sistemi operativi, device o specifiche connessioni.

L’auspicio è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, sperando al contempo che i problemi Apex Legends di inizio settembre non siano da imputare al recente aggiornamento che ha visto protagonista questo gioco. Chiaramente, come sempre avviene in questi casi, mi rivolgo ai nostri lettori affinché possano lasciare un commento qui di seguito utile per comprendere cosa stia avvenendo da un’ora a questa parte al momento dell’accesso al gioco. Solo così ne sapremo di più in attesa di feedback da parte del team.

Aggiornamento ore 13.27. Le segnalazioni sui problemi Apex Legends sono costanti, ma ancora non sufficienti per parlare di down. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi minuti. Nel frattempo, rinnovo l’invito nel darci feedback su quello che riscontrate da qualche minuti a questa parte.