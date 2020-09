Dopo essere arrivato l’ok dell’UE per l’erogazione del bonus PC e tablet da 500 euro è importante fare alcune precisazioni per quanto riguarda l’inoltro della domanda, che non spetterebbe ai beneficiari, come invece si era pensato, ma agli operatori. Come riportato sul sito ufficiale di Infratel, che sappiamo essere incaricata dell’organizzazione della piattaforma online che verrà adoperata per fare richiesta del bonus PC e tablet da 500 euro, gli utenti finali, beneficiari del voucher, dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori, che a propria volta provvederanno nel frattempo a registrarsi al portale, attraverso i tradizionali canali di vendita.

Le informazioni, comprese quelle relative alla lista degli operatori accreditati e le offerte a cui i destinatari del bonus PC e tablet da 500 euro potranno aderire, verranno via via pubblicate su ‘www.infratelitalia.it‘ e ‘bandaultralarga.italia.it‘, in attesa che venga pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo all’incentivo. I dubbi, certo, non sono pochi, specie quelli relativi alla qualità dei dispositivi forniti, non potendo essere scelti direttamente dai beneficiari. Ricordiamo, inoltre, che le macchine in questione sono da considerarsi in comodato d’uso, anche se non è stato chiarito per quanto tempo (l’intervallo potrebbe essere di 6 mesi, o forse 1 anno).

Sarebbe stato preferibile che la domanda del bonus PC e tablet da 500 euro potesse essere inoltrata direttamente dai beneficiari dell’agevolazione, e non dagli operatori come invece è stato deciso. C’è da dire che la misura è ancora in corso di attuazione, nonostante i dettagli di cui sopra siano stati forniti da Infratel, e non da un qualsiasi altro canale non ufficiale. Speriamo venga presa la migliore decisione possibile per la soddisfazione dei beneficiari del bonus PC e tablet da 500 euro. Anche a voi dispiacerebbe nel caso in cui le cose andassero nel modo accennato sopra? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.