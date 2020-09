Perché Mick Jagger invita tutti in Olanda? Il leader dei Rolling Stones si trova in Italia, precisamente in Toscana, e nelle scorse ore ha invitato tutti i fan della penisola in Olanda.

Il motivo è legato ad un evento speciale che riguarda i Rolling Stones. In Olanda, infatti, verrà inaugurata una mostra sulla storica band e Jagger ha invitato tutti a partecipare.

Da Castagneto Carducci, dove sta trascorrendo il suo periodo di relax nel nostro Paese, Mick Jagger ha parlato di una mostra in programma al Museo di Groningen che ospiterà contenuti sui Rolling Stones dal 14 novembre 2020 al 28 febbraio 2021. Lo riportano le testate locali, tra le quali il Tirreno, che fa riferimento ad un video di Jagger dal castello di Castagneto Carducci.

La prevendita dei biglietti per la mostra sarà attiva dal 1° ottobre e i fan di tutto il mondo sono ovviamente invitati a partecipare all’evento olandese che celebra la carriera e la discografia di una delle band più apprezzate di tutti i tempi nel mondo.

Il messaggio arriva in concomitanza con la ripubblicazione in Italia dello storico lavoro dei Rolling Stones Goats Head Soup, rilasciato nel 1973 e da oggi disponibile nuovamente nei negozi in versioni speciali con brani inediti e contenuti aggiuntivi.

Nella giornata di ieri, invece, Mick Jagger ha occupato le pagine dei giornali italiani grazie ad una visita d’istruzione a Siena. L’artista è stato intercettato al Duomo, intento a visitarlo con un gruppo di amici. Una telefonata in biglietteria per la prenotazione dei ticket e poi un uomo col cappellino e con la mascherina presto riconosciuto: Mick Jagger si è fatto vedere tra le strade del centro storico per visitare alcuni luoghi d’arte durante il suo lungo soggiorno in Italia che potrebbe proseguire fino alla fine dell’anno.

L’artista è ospite della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia Della Gherardesca.