Il momento più atteso dagli appassionati di fumetti sui supereroi è finalmente arrivato: a partire da oggi Marvel’s Avengers è infatti liberamente acquistabile. Un day one che permetterà dunque di vestire i panni dei più grandi personaggi della Casa delle Idee, riuniti tutti in una stessa produzione videoludica.

Un’impresa non da poco, vista la caratterizzazione di cui dispone ogni singolo supereroe. E Crystal Dynamics ha indubbiamente spremuto al massimo le proprie capacità per ottenere il miglior risultato possibile.

Un primo antipasto di cosa il gioco proporrà ai suoi utenti lo si è potuto avere già nel corso della recente versione beta di Marvel’s Avengers. Un frangente che ha richiamato l’attenzione di milioni di utenti, che hanno permesso al gioco di infrangere un record importante. Eh già, perchè la beta del titolo è stata in assoluto quella più scaricata dell’era PS4. Un risultato non da poco, e che lascia spazio a tanto ottimismo in vista poi del conteggio delle vendite delle prossime settimane.

Marvel’s Avengers, i primi voti della critica e il prezzo migliore a cui acquistarlo

Nel frattempo, non sono mancate di palesarsi in rete le prime recensioni relative a Marvel’s Avengers. I maggiori portali internazionli si sono prodotti in una prova ad hoc del titolo e hanno tratto le proprie personalissime conclusioni. E tra i primi a dare un giudizio troviamo voti comunque medio alti, che portano il punteggio su Metacritic a una media di 75. Valutazioni che oscillano dall’85 di Worth Playing al 65 di Jeuxvideo. Punteggi molto diversi tra loro, in virtù evidentemente anche del gusto e delle esigenze ludiche dei rispettivi tester del titolo.

Ancora basso il numero di portali che ha espresso il proprio voto, considerando le tempistiche di avvio delle prove per la recensione. Il gioco è fruibile soltanto dall’Early Access dello scorso lunedì, quindi i primi giudizi sono anche frutto di vere e proprie speed run. I prossimi giorni delineeranno maggiormente lo scenario per quanto concerne il valore effettivo della produzione.

Nel frattempo, vi segnaliamo dove è possibile acquistare Marvel’s Avengers al miglior prezzo in rete. Nessuna differenza per i maggiori distributori al dettaglio del panorama nazionale. Amazon, assieme a Euronics e Gamestop propone infatti il titolo a circa 75 euro.