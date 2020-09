Sappiamo che Facebook Messenger e WhatsApp fanno entrambi parte di un’unica grande famiglia, e che le indicazioni seguite dall’uno presto o tardi finiscono per essere seguite anche dall’altro. La piattaforma di IM del social blu, difatti, sta per introdurre un limite di inoltro dei messaggi di un massimo di 5 persone o gruppi alla volta, a prescindere dal contenuto del messaggio stesso. Come si può leggere su ‘messengernews.fb.com‘, la decisione è stata presa allo scopo di combattere, o comunque cercare di rallentare, l’ascesa delle fake-news, che purtroppo pullulano sul web.

Il periodo, del resto, lo richiede, sia per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, sia per le elezioni che negli USA sono ormai alle porte. Limitare l’inoltro dei messaggi è il modo più efficace per stroncare sul nascere le intenzioni di quanti godono nel seminare il dubbio in Rete (non avete nemmeno idea di quanti ce ne siano). La diffusione di fake-news, che spesso dà luogo ad un processo di disinformazione virale, doveva essere in qualche maniera fermata: Facebook Messenger ha pensato fosse arrivato ormai il momento di prendere la situazione di petto.

La piattaforma, dal canto suo, è stata oggetto di tante ottimizzazioni nel corso di quest’estate, accogliendo, per esempio, il supporto allo share dello schermo sui dispositivi iOS e Android, la compatibilità a Face ID e Touch ID su iOS, e poi anche integrando le trasmissioni in diretta su Messenger Rooms e segnando l’avvio della fusione delle chat di Facebook Messenger e Instagram. Qualcuno potrebbe non essere d’accordo col mezzo, ma non c’era davvero altro modo per provare a tenere a freno le fake-news. Voi cosa pensate di quest’omologazione ai dettami già validi per WhatsApp da parte della piattaforma IM del social blu? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.