Il nuovo singolo di Vincenzo Incenzo è L’Amore Ha Un Solo Nome. Il brano accompagna il rilascio del nuovo album di inediti del cantautore romano, Ego, che ha deciso di rilasciare il 4 settembre. Il progetto discografico segue quello di Credo, pubblicato nel 2018 e con il quale ha avuto un ottimo riscontro.

La musica del suo nuovo percorso artistico è iniziato con il rilascio di Un’Altra Italia, che ha destinato al giorno della Festa Della Repubblica. I singoli sono continuati con Allons Enfants! che ha anticipato L’Amore Ha Un Nome Solo, che Vincenzo Incenzo racconta come una ballad dalle due anime, una melodica e una elettronica.

Dopo anni da protagonista nel dietro le quinte, Vincenzo Incenzo aveva deciso che era arrivato il momento di giocarsi la prima possibilità come solista con Credo, l’album di debutto come solista che ha potuto contare sulla produzione di Renato Zero. In questa occasione, l’artista ha invece voluto provare a muoversi da solo, senza il sostegno dell’amico e collega Fiacchini.

Il nuovo album di Vincenzo Incenzo è un disco eterogeneo che riflette il pensiero dell’artista, sia da un punto di vista politico sia romantico, nel quale non mancano gli argomenti che hanno sempre caratterizzato la sua identità artistica.

La produzione è affidata a Jurij Ricotti, già in forze ai team di Andrea Bocelli, Queen, Ariana Grande e Dua Lipa. Nella tracklist di Ego sono inseriti i singoli già rilasciati con i brani che sono presentati in quest’ordine: Allons Enfants!, L’Amore Ha Un Solo Nome, Fuori Fuoco, Benvenuta, Un’Altra Italia, Il Capolavoro, Il Paradiso, Rispondimi, L’Indifferenza.

Testo L’Amore Ha Un Solo Nome