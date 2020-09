Laura Pausini canta Verdades A Medias con Bebe, rilasciando così il nuovo singolo da Hazte Sentir. Il brano è la trasposizione in spagnolo di Frasi A Metà, che in Italia ha rilasciato immediatamente dopo l’arrivo dell’album, che aveva destinato al mercato a cominciare dal 16 marzo 2018.

La versione spagnola è pubblicata il 4 settembre ed è arricchita dalla presenza di Bebe, con un video che Laura Pausini aveva anticipato con alcune foto condivise sui social nelle quali parlava di una gabbia dalla quale aveva intenzione di liberarsi.

L’annuncio del rilascio del singolo è stato preceduto da una serie di indizi che non hanno colto impreparati i fan, che avevano capito di cosa si trattasse ma ignoravano il nome dell’artista che avrebbe accompagnato Laura Pausini. Solo poche ore fa si è appreso che si sarebbe trattato di Bebe, la star del tormentone Malo.

Si interrompe così – almeno momentaneamente – la lunga pausa dalla musica che Laura Pausini aveva annunciato a seguito della conclusione del tour congiunto con Biagio Antonacci, portato fino in Sardegna nella data del 1 agosto 2019 all’Arena Fiera di Cagliari.

Il brano per il ritorno arriva da Hazte Sentir, versione spagnola di Fatti Sentire che le è valsa il quarto Latin Grammy di carriera. La musica dell’album è stata portato in giro per il mondo, in un tour lunghissimo che ha toccato anche New York. L’artista è stata anche in Italia, nei palasport e all’Arena di Verona, oltre che nelle due anteprime che ha tenuto al Circo Massimo come prima donna sul prestigioso palco della Capitale.

Il capitolo Fatti Sentire ha vissuto anche nelle nuove pagine di Fatti Sentire Ancora, secondo volume nel quale è stato inserito il duetto Il Coraggio Di Andare, con il collega e amico Biagio Antonacci. Insieme, hanno inciso anche In Questa Nostra Casa Nuova, con la quale hanno anticipato il tour negli Stadi.

Testo Verdades A Medias di Laura Pausini con Bebe