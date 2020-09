Cosa ci fa Justin Bieber nel video di Popstar di DJ Khaled e Drake? Sì, eravamo convinti che il singolo del duo uscito a luglio fosse un dissing contro lo stesso Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande e probabilmente ne avevamo ben donde, considerando che nel mondo del rap i dissing – anche pacifici – tra i colleghi sono sempre una linfa vitale.

A questo giro, però, DJ Khaled e Drake hanno scelto proprio la voce di Yummy per interpretate lo stesso Drake, inizialmente l’interprete ideale del video di Popstar. Succede questo: Drake è bloccato in Canada e non gli è possibile spostarsi per via della pandemia del Coronavirus. Per questo la scelta ricade su Bieber, il nome emerso dalle insistenti telefonate tra i due autori che decidono di affidargli il ruolo.

Bieber si muove dentro una casa immensa, con un bodyguard che lo tallona in ogni suo movimento, ci mostra un quadro pop art con il suo volto, ammicca tra due ballerine e sorseggia uno, due, tre drink prima che il manager arrivi a ricordargli che c’è un video da girare. Nel video – dentro il video – Justin Bieber rappa e balla tra altri rapper circondato da auto sportive e glitter, proprio come funziona nel mondo del mainstream.

La scelta di Justin Bieber nel video di Popstar di DJ Khaled e Drake non è casuale: Bieber è uno dei volti più rappresentativi del musicbiz e di certo non sono mancate le occasioni in cui si è parlato di lui al di fuori della sua produzione discografica.

Per questo quando la festa finisce il protagonista si risveglia: era tutto un sogno, anche se il telefono squilla ed è proprio Drake a chiamarlo. La presenza di Justin Bieber nel video di Popstar di DJ Khaled e Drake funziona, è autoironica ma non troppo, forse.