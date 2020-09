Ci sono ancora dei nodi da sciogliere per gli utenti in possesso di un Huawei P20 che negli ultimi tempi hanno avuto modo di testare l’aggiornamento con EMUI 10. In particolare, a detta di molti c’è stato un calo importante sul fronte della durata della batteria in seguito al download del pacchetto software e, stando ai primissimi report trapelati in queste ore (non ancora definitivi, per forza di cose), nemmeno la recente patch di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa ha cambiato in modo significativo la situazione.

Come analizzare la batteria Huawei P20 dopo EMUI 10

Nello specifico, bisogna tener presente in primis i tempi fisiologici per una batteria, affinché ci sia l’assestamento dell’autonomia in seguito ad un aggiornamento importante. Considerazioni, queste, che hanno ancora più valore con Huawei P20, se pensiamo al fatto che non parliamo certo di un modello di ultima generazione. In ogni caso, ci sono considerazioni interessanti da prendere in esame attraverso l’assistenza di Huawei Italia:

“Dopo un aggiornamento di sistema, il telefono impiegherà circa una settimana per potersi assestare.Ti consiglio comunque di fare in questo modo: vai su Impostazioni > Batteria > Ottimizza utilizzo batteria.Poi entra nell’app Supporto > Diagnosi intelligente. Per ogni errore riscontrato dalla diagnosi sarà disponibile un menu a tendina con la risoluzione autonoma dell’anomalia“.

Provate a seguire queste dritte, aspettate qualche giorno e poi fateci sapere come la durata della batteria con il vostro Huawei P20. Possibile anche che gli effetti del più recente aggiornamento, la cui distribuzione è iniziata a fine agosto, possano farsi sentire la prossima settimana. A voi come va l’autonomia dopo aver testato EMUI 10? Fateci sapere lasciando un feedback qui di seguito, in modo da avere un quadro della situazione decisamente più chiaro oggi, in seguito ad un upgrade molto importante.