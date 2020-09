Il nuovo album di Samuele Bersani si intitola Cinema Samuele e verrà rilasciato il 2 ottobre 2020 con Sony Music. L’artista annuncia il suo nuovo lavoro a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico di inediti, Nuvola Numero Nove.

“Settembre porta con sé l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese”, ha anticipato Samuele Bersani nell’annunciare il nuovo disco.

Ai fan ha detto di aver sentito la loro mancanza e ha poi accennato una spiegazione del singolare titolo, Cinema Samuele: l’intenzione del cantante è quella di descrivere ai suoi sostenitori il cinema che ha nella sua testa attraverso una nuova selezione di canzoni inedite che arrivano sul mercato 7 anni dopo le precedenti.

“Perché mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone”, sono le sue parole.

Il ritorno discografico di Samuele Bersani segue la sua trasformazione sonora, frutto di una lunga e attenta ricerca musicale; in Cinema Samuele troveremo canzoni in cui l’attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto.

Per ascoltare il nuovo album di Samuele Bersani bisognerà attendere il 2 ottobre.

La copertina è stata svelata oggi da Bersani, un progetto grafico realizzato da Paolo De Francesco che unisce il presente e il passato. C’è il cartellone con l’arcobaleno e la scritta “Andrà tutto bene” che ha spopolato durante il lockdown dovuto al Coronavirus: rappresenta il presente che stiamo vivendo.

Il passato trova invece la sua rappresentazione tra la cronaca dell’attentato di Bologna e frame significativi per lo stesso artista.

Cinema Samuele è scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato con la collaborazione di Pietro Cantarelli.