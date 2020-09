Esce oggi Buongiorno di Gigi D’Alessio, il nuovo album dell’artista campano realizzato per Napoli e con Napoli. Il sogno per il futuro non poteva quindi che essere legato, anche questo, alla città di Napoli. Gigi D’Alessio vorrebbe portare Buongiorno allo Stadio San Paolo per un grande evento in compagnia di tutti gli artisti che hanno preso parte al progetto.

Non ci sono solo Clementino, J-Ax, Shalbo, i Boomdabash e Rocco Hunt ma anche tanti giovanissimi artisti della scena urban. In Buongiorno c’è tutta Napoli in una serie di successi riletti e collaborazioni, tra le quali la nuova versione di Como Suena El Corazon feat. Clementino, singolo estivo di Gigi.

L’album di duetti è stato annunciato a sorpresa da Gigi D’Alessio che, sempre attento alle nuove generazioni, ha coinvolto una serie di amici e colleghi nella tracklist. “Non vedo l’ora di organizzare una serata al San Paolo in cui ci saremo tutti. E magari anche un intero tour, quando sarà possibile farlo in sicurezza”, ha dichiarato nel presentare Buongiorno.

Quando il Covid-19 sarà finalmente solo un lontano ricordo, per l’artista napoletano sarà il momento di dedicarsi nuovamente all’attività live e proverà ad organizzare un grande evento allo Stadio San Paolo di Napoli, una serata ricca di ospiti, quelli che hanno preso parte al disco di feat.

Intanto, il 5 settembre, Gigi D’Alessio sarà sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards e pensa già ad altri successivi capitoli.

Tracklist Buongiorno

01 Buongiorno (feat. Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier, Samurai Jay)

02 Comme Sì Femmena” (feat. Geolier)

03 Fotomodelle Un Po’ Povere (feat. Samuray Jay)

04 Vient’Anne Fa (feat. Lele Blade)

05 Annarè (feat. J-Ax e Shablo)

06 Sotto Le Lenzuola (feat Lele Blade)

07 Chiove (feat Rocco Hunt)

08 Comme Sì Fragile” (feat. Geolier)

09 Di Notte (feat Luca D’Alessio)

10 A Riva ‘e Mare” (feat Franco Ricciardi)

11 Guagliuncè (feat Enzo Dong)

12 San Valentino (feat Vale Lambo)

13 Mezz’Ora Fa (feat CoCo)

14 Mon Amour (feat Boomdabash)

15 Cumpagna Mia (feat Mv Killa)

16 Como Suena El Corazon (feat Clementino)