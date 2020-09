Goats Head Soup dei Rolling Stones torna nei negozi con contenuti extra ed inediti. Lo storico album del 1973 viene ripubblicato il 4 settembre in diversi formati, tra cui i due cofanetti LTD Edition (4LP box set e 3CD/1BLU-RAY DISC box set). Già pubblicati i singoli inediti Criss Cross e Scarlet, rilasciati per festeggiare il ritorno del disco nei negozi, mentre il terzo ed ultimo brano inedito inserito nell’album è All The Rage.

Non solo inediti nella nuova versione di Goats Head Soup dei Rolling Stones: sono stati inclusi nel progetto anche rarità, outtakes e mix alternativi che rendono il disco un elemento che non può mancare nella collezione dei fan dello storico gruppo guidato da Mick Jagger.

Tra le bonus track ci sono brani come 100 Years Ago e Hide Your Love, con i missaggi inediti a cura degli stessi Rolling Stones insieme all’acclamato produttore Glyn Johns.

Due i cofanetti di Goats Head Soup che includono anche Brussels Affair, l’album live con 15 tracce registrato durante un memorabile show in Belgio nell’autunno 1973.

Il cofanetto in CD contiene un blu-ray disc con le dieci tracce dell’album originale remixate in 5.1 Surround Sound, Dolby Atmos e Hi-Res, insieme ai video di Dancing With Mr. D, Silver Train e Angie. Entrambi i box set contengono un libro esclusivo di 120 pagine con fotografie, memorabilia, tre saggi degli scrittori Ian McCann, Nick Kent e Daryl Easlea e fedeli riproduzioni dei tre poster del tour del 1973.

Goats Head Soup

Goats Head Soup è stato l’undicesimo album in studio rilasciato dai Rolling Stones, registrato in Giamaica, a Los Angeles e a Londra con la collaborazione del produttore Jimmy Miller.

Il gruppo lo pubblicò dop Exile On Main St, del 1972. Angie era il titolo del primo singolo estratto dall’album, ancora oggi una delle ballate più amate dal pubblico, numero 1 negli Stati Uniti e in molti altri Paesi del mondo.