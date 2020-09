Sono passati soltanto una manciata di giorni dall’ultimo Gran Premio corso, quello del Belgio, ma le FP1 di F1 sono pronte a ripartire nuovamente. Un calendario serratissimo quello che terrà gli appassionati incollati allo schermo da qui alla fine del 2020. La partenza ritardata dettata dalla pandemia ha portato a uno sconvolgimento temporale non indifferente. Al quale però i vertici del motorsport più seguito al mondo non si sono piegati, facendo di necessità virtù.

Ecco dunque che con le FP1 di F1 del GP d’Italia, a Monza, si inaugura un periodo lungo di permanenza dei rombanti bolidi nella nostra penisola. Dopo il fine settimana che ci apprestiamo a vivere, toccherà poi al GP di Toscana (che sarà poi anche il millesimo per la Ferrari).

FP1 di F1, al via il weekend del Gp d’Italia 2020

Saranno FP1 di F1 molto particolari, soprattutto per la Ferrari, quelle del GP di Monza. E che daranno informazioni utili sotto il profilo del rendimento in gara. In questo frangente è probabile che la casa di Maranello provi qualche nuova soluzione per provare a scuotersi di dosso le ruggini dell’ultima uscita in pista. Da cancellare la performance del Belgio, uno dei punti più bassi in assoluto della scuderia del Cavallino Rampante. E provare a riportare – nei limiti del possibile – Charles Leclerc e Sebastian Vettel quanto più possibile a ridosso del podio.

Sembra passata una vita (e invece è solo un anno, ndr) da quando lo stesso Leclerc sollevava la coppa per il primo posto di fronte a una marea rossa. Le cose saranno molto diverse in questo weekend, con le Ferrari che stanno vivendo un proprio personalissimo momento di crisi, e con gli spalti che saranno vuoti. Clima surreale che, si spera, veda una svolta almeno sotto il profilo delle performance.

Riusciranno dunque Charles e Seb a raddrizzare, almeno in parte, una stagione fatta per ora di momenti no? Il verdetto arriverà circa un’ora e mezza dopo le 15.10 di domenica, ora prefissata per la partenza del GP D’Italia.