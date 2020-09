Siamo tutti orfani di Come Sorelle, la serie che ha regalato al pubblico di Canale5 un intenso finale la scorsa settimana decretandone il successo e confermando l’onda positiva dei prodotti turchi. Proprio questa convinzione sta spingendo Mediaset ad optare per le serie tv turche e, ultimamente, anche dei film di successo come quello che vedremo questa sera, Eternal Love.

Quello che in Patria, tre anni fa ormai, è andato in onda con il titolo Sonsuz Ask, sbarcherà questa sera su Canale5, in prima serata, regalando al pubblico un’altra struggente e romantica storia d’amore, quella di Can e Zeynep, i due protagonisti. L’appuntamento è fissato per le 21.30 circa di questa sera quando il film trasporterà il pubblico nuovamente in Turchia per conoscere la storia di una umile ragazza, Zeynep, la cui vita cambia drasticamente ritrovandosi così sullo stesso “binario” di Can, un giovane e rinomato chirurgo.

Le loro vite e i loro problemi si intrecceranno quando lui si offrirà di pagare tutti i debiti di Zeynep in cambio di un solo “favore”, essere accompagnato ad una festa per un paio di ore. I due si ritroveranno insieme e, soprattutto, si scopriranno interessati l’uno all’altro fino a quando non verrà a galla che l’avvenente mora non ha solo dei problemi economici ma anche un tumore al cervello che sembra essere inoperabile.

Ecco il promo originale del film:

A quel punto in Eternal Love inizierà una vera e propria lotta contro il tempo che spingerà Can oltre ogni limite pur di salvare la sua Zeynep. La sua lotta non sarà semplice non solo per via della malattia in sé ma anche per il sistema privato in cui opera e che sembra ostacolare un intervento in cui le probabilità di sopravvivenza sono ridotte al minimo.

La regia di Eternal Love è firmata da Ahmet Katıksız mentre la sceneggiatura è stata affidata a Deniz Akçay Katıksız. A prestare il volto al bel chirurgo di nome Can sarà l’attore Murat Yildirim mentre quello di Zeynep sarà di Fahriye Evcen Özçivit. Al loro fianco ci saranno Filiz Ahmet, Fatih Al, Ege Aydan, Fatih Dogan, Nuri Gümüs, Didem Inselel, Nazli Pinar Kaya e Zeynep Özder.