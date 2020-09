Se quando nomina Patrick Dempsey mostra sempre una punta di acidità, quando ricorda Sandra Oh lo fa con tenerezza e affetto: Ellen Pompeo ha sempre speso parole di grande apprezzamento per la sua ex co-star e continua a dimostrare di avere nostalgia del periodo della sua permanenza in Grey’s Anatomy.

Lo ha fatto una volta di più via Twitter, commentando due foto dal backstage delle passate stagioni di Grey’s Anatomy: ad un utente che ha pubblicato due immagini dal set che ritraggono Ellen Pompeo e Sandra Oh vicine e complici sul set, l’interprete di Meredith Grey ha reagito con occhi a cuoricino.

Le foto risalgono presumibilmente alla prima e alla ottava stagione: Sandra Oh ha lasciato la serie al termine della decima, quando il personaggio di Cristina parte per la Svizzera per guidare una prestigiosa clinica all’avanguardia nel settore della cardiochirurgia, ma evidentemente Ellen Pompeo ha nostalgia di quel decennio trascorso insieme sul set.

D’altronde la protagonista di Grey’s Anatomy è ormai rimasta uno dei pochi volti storici della serie insieme a Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber): dopo Sandra Oh, infatti, hanno lasciato il cast, nell’ordine, Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Sara Ramirez (Callie Torres), le vittime di licenziamento Sarah Drew e Jessica Capshaw (April Kepner e Arizona Robbins) e da ultimo Justin Chambers (Alex Karev), protagonista di un misterioso addio a metà della sedicesima stagione.

Tra non molto, presumibilmente, Ellen Pompeo deciderà quando interrompere la sua avventura in Grey’s Anatomy: da tempo ormai l’attrice ripete spesso di voler smettere di interpretare Meredith Grey, ruolo che ha sposato a 33 anni come una grande occasione di rilancio di una carriera d’attrice stagnante e che ha continuato ad interpretare perlopiù per motivi economici, diventando una delle attrici più pagate della tv, con un contratto da 20 milioni a stagione. Ora però la stanchezza si fa sentire, complice anche la sensazione di vedersi invecchiare in tv sempre nello stesso ruolo.

E chissà che Sandra Oh non decida di tornare nei panni di Cristina Yang quando si tratterà di dire addio definitivamente Grey’s Anatomy, come ha sempre dichiarato di voler fare.

Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia su NowTv e su Amazon Prime Video.