Le rimodulazioni Wind Tre tornano a far parlare di sé anche oggi 4 settembre per via di alcune precisazioni che abbiamo ritenuto il caso di portare alla vostra attenzione. Nella giornata di ieri vi avevamo parlato delle modifiche unilaterali del contratto che avrebbe coinvolto a partire dal 5 ottobre alcune delle vecchie offerte H3G, di cui, come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, è stato individuato il pacchetto delle vecchie promozioni che verranno convertite in automatico nel nuovo piano tariffario New Basic (al costo di 4 euro al mese restituirà un traffico residuo di pari importo, con chiamate nazionali a 29 cent/minuto, senza scatto alla risposta, 29 cent/SMS inviato e 1GB a 0,99 cent/giorno).

L’elenco comprende una serie di offerte non più disponibili facenti parte del vecchio canvass 3 Italia:

“Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet, tutte le Tua, tutte le Raddoppia la Ricarica, tutte le Voce e video, tutte le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super, le agevolazioni per le chiamate internazionali di Super 0 mondo e le promozioni che prevedono bonus di traffico in omaggio”.

Per questo motivo tutti i bonus di credito o traffico promozionale già accumulati scadranno a partire dall’entrata in vigore delle rimodulazioni Wind Tre, ed anche le opzioni Ricarica Facile e Ricarica Always On non potranno più essere utilizzate. Le modifiche unilaterali del contratto stanno colpendo a scaglioni i clienti (in effetti si parla dello stesso intervento che ha già coinvolto alcuni piani tariffari di Wind Tre, con decorrenze in intervalli temporali diversi. Gli utenti che non hanno ricevuto l’SMS informativo alla fine di agosto lo stanno ricevendo adesso, con entrata in vigore delle rimodulazioni Wind Tre dopo 30 giorni dalla ricezione del messaggio. Finora le date di cui si è parlato sono tre, ovvero 23 settembre, 28 settembre e 5 ottobre: vi consigliamo di verificare con una certa frequenza i messaggi ricevuti dal gestore unico nel recente passato e nel prossimo periodo, così da capire se le rimodulazioni Wind Tre vi riguardano personalmente.