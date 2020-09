Che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition sia effettivamente in lavorazione nelle laboriose fucine del colosso sudcoreano è ormai cosa certa. Nelle ultime settimane la rete ci ha infatti regalato tantissimi dettagli sulla versione lite di uno degli smartphone più apprezzati in tempi recenti, dalla conferma del nome alle prime specifiche tecniche, passando pure per quelle preziose certificazioni che non fanno altro che darci segnali di un’uscita piuttosto imminente.

Mancando dunque solo l’ufficialità da parte di Samsung – comunque protagonista di un’estate ricchissima di novità, dalle ultime incarnazioni della linea Note al pieghevole Galaxy Z Fold 2 -, il portale WinFuture ha deciso di fare il punto definitivo sul Galaxy S20 Fan Edition – conosciuto anche come Galaxy S20 FE -, mettendo sul piatto tutta una serie di ulteriori informazioni, per altro piuttosto interessanti. A spiccare, soprattutto, è la notizia che i modelli di Fan Edition dovrebbero essere due, e non saranno distribuiti con differenze geografiche come si credeva in precedenza.

A quanto pare avremo allora due distinti Samsung Galaxy S20 Fan Edition, uno LTE con processore Exynos 990 e l’altro con supporto alle reti 5G di nuova generazione basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 865 di Qualcomm. I clienti da ogni parte del mondo potranno di conseguenza scegliere se affidarsi ad un device 4G o ad uno già pronto per il futuro, senza alcun tipo di “discriminazione” territoriale. A questo, si aggiungono altri dettagli squisitamente tecnici, come la presenza di un schermo con display super AMOLED da 6,5″ piatto piatto 20:9, con risoluzione FHD+, e di frame rate fino a 120Hz. Non mancano una batteria da 4500 mAh con ricarica inversa, sensore delle impronte digitali integrato nel display, e probabilmente una scocca posteriore in vetro. Non ci resta pazientare e aspettare l’annuncio in via ufficiale di Samsung, con il periodo di uscita nei negozi che potrebbe essere fissato per il prossimo mese di ottobre.