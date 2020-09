La famiglia Honor Watch va finalmente ad allargarsi. Approfittando del prestigioso palco dell’IFA di Berlino, Honor ha infatti presentato in via ufficiale i suoi nuovi smartphone, vale a dire l’Honor Watch GS Pro e l’Honor Watch ES. Come sottolineato dall’azienda cinese, si tratta di device da polso che sono stati progettati soprattutto per quegli utenti che si professano amanti del fitness e delle avventure, considerando che son in grado di tenere traccia delle nostre attività e del nostro piano di allenamenti.

In particolare, nel corso della presentazione tenuta da Honor abbiamo scoperto che il modello Watch GS Pro si contraddistingue per robustezza e resistenza, concepito come un accessorio hi-tech da polso ideale per i cosiddetti “avventurieri urbani”. A stupire maggiormente nella scheda tecnica è la batteria, in grado di garantire un’autonoma pari ad un massimo di 25 giorni. Non solo, il nuovo smartwatch di Honor ha superato ben 14 test di resistenza, imponendosi come uno dei dispositivi più durabili presenti sul mercato. Passando al piano squisitamente software, non mancano funzioni GPS come quella per il ritorno del percorso, ma anche opzioni utilissime per le attività all’aria aperta come la modalità sci e gli avvisi di maltempo durante le escursioni.

Per quanto riguarda l’uscita, Honor Watch GS Pro sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 14 settembre 2020, al prezzo di vendita consigliato di 249,90 euro sul portale HiHonor, scontato a 199,90 euro fino al 30 settembre. Tutti coloro interessati all’acquisto potranno scegliere tra tre diverse colorazioni, vale a dire Charcoal Black, Marl White e Camo Blu.

Il secondo smartwatch presentato a Berlino è invece il cosiddetto Honor Watch ES, pensato per chi vorrebbe seguire uno stile di vita più sano. Si tratta quindi di un vero e proprio sport band, dotato di uno schermo rettangolare AMOLED da 1,64 pollici, con pieno support a 95 modalità di allenamento. I più, include include tante funzioni di monitoraggio per la salute e fitness. Il lancio è fissato per il 21 settembre, con un prezzo di partenza di 99,90 euro e nelle colorazioni Meteorite Black, Colar Pink e Icelandic White. Anche in questo caso sarà possibile portarselo a casa in sconto a 79,99 euro, sempre fino al 30 settembre.