Alessandra Amoroso infortunata alla Partita del Cuore ma solo dopo un grande match disputato per supportare i lavoratori dello spettacolo. La manifestazione è stata riproposta dopo 29 anni ma in una nuova formula che ha compreso 4 squadre, una delle quali capitanata da Alessandra Amoroso.

L’artista pugliese è stata il primo capitano donna dell’evento, che si è svolto in quattro manche fino alla vittoria finale della squadra di Salmo. Il team di Alessandra Amoroso, che si è difeso bene fino alla finale, ha debuttato allo stadio Bentegodi di Verona per una partita completamente nuova nel suo genere, senza perdere di vista l’obiettivo solidale che quest’anno è incentrato sui lavoratori dello spettacolo, piegati dall’emergenza sanitaria.

La serata è stata condotta da Carlo Conti, che alla fine della partita ha intercettato Alessandra Amoroso per complimentarsi per gli ultimi minuti in campo: “Io mi sono fatta malissimo, quindi non va benissimo”. L’artista, che ha dato il massimo in campo, ha dovuto cedere al 1-2 in favore della squadra di Salmo, che si è aggiudicata la competizione.

I migliori in campo sono stati Federico Rossi, Riki, Clementino Eros Ramazzotti, Paolo Bonolis con il figlio Davide, Moreno e i due capisquadra Salmo e proprio Alessandra Amoroso, che rivedremo sul palco dell’Arena di Verona con i Boomdabash per Karaoke.

La Partita del Cuore si inserisce in una serie di eventi che hanno avuto lo scopo di sostenere i lavoratori dello spettacolo, che stanno soffrendo a causa del blocco degli eventi causato dalla pandemia che ha colpito il mondo. Molti di loro sono ancora in attesa di una risposta, mentre altri non rinizieranno prima del 2021. Gli artisti si era già mobilitati per i lavoratori dello spettacolo attraverso il flash mob che hanno tenuto in Piazza Duomo a Milano con il quale hanno fatto sentire la loro voce. A causa della pandemia, tutti i concerti sono stati rimandati.