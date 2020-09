Una vera e propria svolta, quella che sta arrivando in questi giorni per quanto riguarda WhatsApp, in riferimento agli aggiornamenti assicurati dagli sviluppatori a coloro che si ritrovano con un device Android o un iPhone. Si torna dunque a parlare di sviluppo WhatsApp, come avvenuto di recente a proposito della beta che contiene la funzione Vacation Mode, ma stavolta in un contesto assai differente. Cerchiamo dunque di approfondire la questione con le informazioni disponibili oggi 4 settembre.

WhatsApp assicura standard di sicurezza più elevati

Alcuni dettagli in merito arrivano direttamente dal team WhatsApp, attraverso il sito neonato in cui vengono forniti spunti utili soprattutto agli sviluppatori per comprendere in quale direzione stia lavorando lo staff tecnico. Nello specifico, di recente sono stati individuati almeno sei problemi non trascurabili che avrebbero potuto mettere in discussione proprio la sicurezza del pubblico, con un intervento immediato del team per archiviarli nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto raccolto, sappiamo che cinque vulnerabilità sono state risolte il giorno stesso, mentre l’ultima ha richiesto circa un paio di giorni di lavoro. Al di là dell’intervento specifico, è importante dare risalto al progetto generale, che prevede interventi mensili di WhatsApp per la questione sicurezza. Con tanto di report fornito in tempo reale per il pubblico, in modo che non si lasci nulla al caso. Neanche in termini di comunicazione.

Staremo a vedere il prossimo mese in quale direzione andranno gli interventi di WhatsApp per garantire le giuste contromisure al pubblico dal punto di vista della sicurezza, sia per gli utenti Android, sia per coloro che si ritrovano con un iPhone. Sarà interessante capire anche come evolverà il report in questione, con informazioni magari più chiare anche per gli utenti “normali”, oltre agli sviluppatori.