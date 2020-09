Vasco Rossi asfalta gli haters e inveisce contro un negazionista che aveva criticato la sua scelta di portare la mascherina e di pretendere che tutti la indossino quando gli si avvicinano. Il Kom ha deciso di rispondere a tutti coloro che dimostrano posizioni “complottiste” nei confronti del virus.

La reazione dei negazionisti si è scatenata a seguito delle ultime provocazioni lanciate dal Kom, che aveva dichiarato di portare la mascherina anche sulle mani. Qualche tempo fa, aveva ribadito il suo pensiero sui negazionisti: “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca**o”.

Sembra che qualcuno abbia voluto dire la sua sulla posizione del rocker di Zocca, in particolare sui fantomatici effetti collaterali della mascherina: “È tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori”. La risposta di Vasco non si è lasciata attendere: “Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta”.

Il rocker di Zocca ha anche dichiarato di avere intenzione di querelare tutti quelli ai quali capitasse di superare i limiti e di voler destinare il ricavato ai bisognosi. I followers hanno continuato ad andare alla carica: “Da Vita Spericolata a Vita In Mascherina, che tracollo che hai fatto. Brutta fine” – ha scritto un fan, che si aggiunto ai tanti commenti rilasciati sotto i post di Vasco Rossi. La sua risposta è durissima: “Dai fuoco a tutti i miei dischi e dai fuoco anche a te”.

Per il 2020, i concerti di Vasco Rossi sono rimandati in blocco. Le date sono riprogrammate per il 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita in tutti i canali di vendite abilitati, con i fan che hanno potuto chiedere il rimborso nel caso in cui fossero impossibilitati a partecipare all’evento.