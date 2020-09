The Boys in the Band è ritenuto una pietra miliare del teatro LGBT. Ora, a oltre quarant’anni dal debutto a Broadway e dopo più di mille repliche, l’opera del drammaturgo Mart Crowley si appresta a svelarsi al pubblico di Netflix nel revival diretto da Joe Mantello e prodotto da Ryan Murphy, David Stone e Ned Martel. Questo nuovo adattamento vede coinvolto lo stesso team creativo e il medesimo cast già al lavoro sulla versione teatrale del 2018, premiata con un Tony Award per il miglior revival.

Le vicende sono ambientate nella New York del 1968, già una metropoli ma ancora abituata a relegare l’omosessualità alla sicurezza delle porte chiuse. La storia è quella di un gruppo di uomini chiamati a raccolta da Michael (Jim Parsons) per festeggiare il compleanno di Harold (Zachary Quinto), un tipo elegante e sofisticato.

Partecipano alla festa anche Donald (Matt Bomer), ex amante di Michael; Larry (Andrew Rannells), artista e compagno di Hank (Tuc Watkins), quest’ultimo maestro di scuola fresco di divorzio dalla moglie; Bernard (Michael Benjamin Washington), bibliotecario insicuro; Emory (Robin de Jesús), arredatore sfrontato, e il cosiddetto Cowboy (Charlie Carver), un ingenuo gigolò assunto come regalo per il compleanno di Harold.

La serata si apre fra drink e risate, ma tutto inizia a cambiare nel momento in cui Alan (Brian Hutchinson), ingessato coinquilino di Michael ai tempi del college, si presenta inatteso alla festa. Ciascuno degli invitati si vede così costretto ad affrontare verità personali sepolte da tempo e che rischiano di mettere a repentaglio i solidi rapporti fra loro.

L’adattamento televisivo di The Boys in the Band è atteso su Netflix il 30 settembre e rientra fra i progetti sviluppati da Ryan Murphy nell’ambito dell’accordo multimilionario con la piattaforma di streaming. Alcuni di essi sono già disponibili – The Politician e Hollywood –, di altri si attende l’uscita a breve – Ratched e The Prom.