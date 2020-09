Questa volta il trattamento riservato a Station 19 sarà speciale, o quasi. Dopo gli slittamenti, gli spostamenti e la collocazione nella seconda serata di Canale5, finalmente lo spin-off di Grey’s Anatomy potrebbe ricevere il giusto rispetto. Gli spettatori più attenti hanno già notato che spesso vanno in onda i promo della prima stagione di Station 19 che sbarcherà nel pomeriggio di Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier.

Secondo quanto rivela il palinsesto Mediaset, lo spin-off di Grey’s Anatomy prenderà il via domenica 6 settembre su Italia1 intorno alle 14.00 con un doppio episodio a settimana per un totale di cinque settimane, salvo cambiamenti, e, quindi, ad esaurimento della prima stagione. Al momento non è certo che la messa in onda continui regalando al pubblico anche la seconda stagione che, fino a qualche giorno fa, è andata in onda nella seconda serata di Canale5 con un discreto successo.

Subito dopo, intorno alle 16.00, l’appuntamento sarà con lo spionaggio e l’azione, ma anche romanticismo e commedia, nella serie con Scott Foley (Scandal) e Lauren Cohan (The Walking Dead), Whiskey Cavalier. Anche in questo caso si tratta di un doppio episodio a settimana fino ad esaurimento dei 13 che compongono la prima e unica stagione della serie. Whiskey Cavalier è già andata in onda sui canali Premium di Mediaset e, nei mesi scorsi, anche sul 20, quindi in chiaro.

Al momento queste sono le uniche novità su Station 19. La serie spin-off di Grey’s Anatomy è stata rinnovata per una quarta stagione ma la pandemia ha rovinato i piani della produzione lasciando i fan a brancolare nel buio. Le riprese dei nuovi episodi potrebbero iniziare in pieno autunno e la messa in onda slittare quindi al 2021 e non è detto che si tratti dell’inverno bensì della primavera. Cosa succederà a quel punto alla serie e ai possibili crossover con il medical drama con Ellen Pompeo? Queste domande sono destinate a rimanere senza risposta, almeno per qualche settimana.