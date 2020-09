Ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 2.5 il Samsung Galaxy Note 10 Lite a partire dalla Spagna, l’unico Paese in cui il roll-out della nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria ha avuto inizio. Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione firmware del pacchetto OTA corrisponde alla N770FXXU5CTH4. Per il momento la notizia non ha un grandissimo valore, proprio per la mancata espansione dell’aggiornamento ad altri mercati (cosa che potrebbe comunque avvenire entro il fine settimana).

Qualunque sia il caso possiamo già dirvi che l’upgrade è contrassegnato dalla patch di sicurezza del 1 settembre, e che l’arrivo della One UI 2.5 sul Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe non coincidere con il passaggio ad Android 11. In ogni caso, la nuova interfaccia utente proprietaria è stata da poco rilasciata anche sui Samsung Galaxy S10 (a partire dal mercato tedesco), portando con sé una serie di novità: ottimizzazioni della funzione Pro Video, intervalli di selezione delle foto più lunghi in Single Take, Split Keyboard per l’uso in orizzontale, senza contare l’introduzione di una modalità ancora più semplice per la condivisione delle credenziali Wi-Fi con altri device Samsung Galaxy, oltre all’opportunità di cercare i filmati di YouTube nell’applicazione della tastiera.

Da un lato i Samsung Galaxy Note 10 Lite hanno cominciato a ricevere la One UI 2.5 in Spagna e dall’altro lo stesso processo di omologazione è partito per i Galaxy S10 in Germania, c’è da aspettarsi la situazione possa sbloccarsi presto anche in Italia per questi due dispositivi, molto popolari e diffusi nel nostro Paese (in fondo stiamo parlando della versione economica del phablet di passata generazione e dell’ex top di gamma in carica). Se avete qualche domanda da farci vi ricordiamo che il box dei commenti in basso è lì appositamente per questo (vi risponderemo il prima possibile).