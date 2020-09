Roswell New Mexico 2 finalmente sbarca in Italia su Premium Stories e su Sky proprio a partire da oggi, 3 settembre. Il reboot della serie cult ha raccolta buoni risultati con la prima stagione e non poteva non avere un seguito, soprattutto dopo il rocambolesco finale che ha visto Max protagonista assoluta e non solo per la sua relazione con Liz ma anche per quello che è stato in grado di fare proprio per amore della sua amata. Sarà proprio da lì che ripartirà la serie con i nuovi episodi di Rosweel New Mexico 2 in onda da oggi dopo lo slittamento dei mesi scorsi.

A causa del Covid 19, la chiusura degli studi di doppiaggio e il fatto che per un po’ non ci saranno novità da mandare in onda perché le riprese sono state ferme al palo per mesi, Mediaset ha slittato il debutto di Roswell New Mexico 2 per qualche settimana ma da oggi inizierà il lungo percorso alla scoperta degli intrecci e le storie dei 13 episodi di questa seconda stagione. Cosa ne è stato davvero di Max e come reagiranno tutti al suo sacrificio finale per riportare in vita Rosa?

Come sarà la vita a Roswell dopo il sacrificio di Max? Pubblicato da Premium Stories su Sabato 29 agosto 2020

Proprio dopo aver riabbracciato la sorella, infatti, Liz ha capito che qualcosa era successo e che il suo Max non sarebbe stato accanto a lei per gioire di questo momento. Ma cosa succederà adesso?

Alla domanda proverà a rispondere l’episodio dal titolo “L’impronta”, il primo di Roswell New Mexico 2, in onda dalle 21.10 di oggi. Dopo la morte di Max, Liz accetta la borsa di studio a Palo Alto e lascia Roswell e porta con sé Rosa salvo scoprire che la sorella è tormentata ogni notte da un uomo che le compare in sogno: Noah.

Bentornati a Roswell 👽 Da #stasera la seconda stagione in prima tv assoluta! Pubblicato da Premium Stories su Giovedì 3 settembre 2020

Questo succede perché Rosa è in connessione con la mente di Max tramite l’impronta che le ha lasciato sul petto quando l’ha resuscitata e questo le permette di sentire e condividere i suoi ricordi. Quando Liz viene a sapere di questa connessione, capisce che Max può essere salvato: deve esserci ancora qualche cellula ossigenata nel suo cervello se è capace di stabilire una connessione con Rosa. A rafforzare questa sua speranza è il fatto che gli organi alieni sono in parte composti da sostanze tecnologiche e quindi possono essere “riparati”, davvero riuscirà a riportare in vita Max?

Sullo sfondo rimangono Michael e Isobel. Quest’ultimo ha capito di avere poteri ancora inespressi e dopo la morte di Noah ha dovuto affrontare questa scoperta e, adesso, anche la morte di Max. Il primo, invece, ha parcheggiato Alex per lanciarsi su Maria pur non amandola, come andrà a finire il loro triangolo d’amore?