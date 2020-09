La Stagione 4 di Fortnite e della sua giocatissima Battle Royale ha finalmente preso piede, per la gioia di tutti quei videogiocatori che continuano ad apprezzare la produzione sparacchina di casa Epic Games. Almeno su PC, PS4, Xbox One, Mac e Nintendo Switch, considerando che le incarnazioni mobile del gioco su iOS e Android sono state messe al bando dai colossi Apple e Google. Spazio quindi non solo a importanti modifiche della mappa che ospita gli scontri in multiplayer online, ma anche a oggetti e armi mai visti prima, così come pure ad un Pass della Battaglia da scalare andando a completare sfide nuove di zecca a cadenza settimanale.

E se è vero che quelle attualmente attive in Fortnite sono quelle della Settimana 2 della Stagione 4 del Capitolo 2, è altrettanto vero che tra queste sono presenti speciali challenge conosciute con il nome Risveglio di Storm. Nello specifico, si tratta di sfide che possono essere affrontate una volta raggiunto il livello 60 del Pass della Battaglia della quarta stagione della Battaglia Reale, e che sono utili per sbloccare l’emote che altera l’aspetto dell’eroina Marvel alla sua attivazione. Di seguito, andiamo quindi a scoprire insieme come superare queste particolari missioni.

Sfide Risveglio di Storm in Fortnite Stagione 4, la guida

Visita una stazione meteorologica come Storm (0/1)

Questa sfida vi richiede il semplicemente di atterrare alla stazione meteo, che come saprete è collocata a sud-est della attuale mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Il luogo in questione si trova precisamente a sud di Gattogrill, sulle montagne innevate, e dovrete vistarlo indossando il costume della celebre X-Men.

Vai sui Foschi Fumaioli nella Tempesta come Storm (0/1)

Sempre con le fattezze dell’eroina della Casa delle Idee americana, dovremo poi affrontare una seconda sfida piuttosto semplice. Come accaduto in precedenza, la challenge in questione ci chiama ad eseguire una determinata azione in uno specifico punto di interesse, in questo caso posizionato in alto a destra della mappa, e mentre l’intera area è coperta dalla Tempesta. Una volta raggiunti Foschi Fumaioli, dovremo gettarci in uno dei due enormi cilindri viola per spiccare il volo. Requisito fondamentale per il completamento della sfida è che il punto d’interesse non faccia parte della zona sicura, dunque sarà necessario anche un pizzico di fortuna: per facilitare e cose, potete avviare una partita in Rissa a Squadre.

Usa un’emote come Storm al centro dell’Occhio della Tempesta (0/1)

Per completare la terza ed ultima sfida Risveglio di Storm in Fortnite occorre raggiungere il centro della tempesta in una qualsiasi modalità. Il modo migliore per portare a termine questa comunque banale challenge è quello di partecipare ad una partita di Rissa a Squadre, in cui la mappa è divisa in due da una linea ed è quindi più facile raggiungere l’Occhio della Tempesta, andando a posizionarsi come richiesto al centro esatto del cerchio. A rendere e cose ancora più agevoli una particolare vi è una particolare icona a forma di fulmine che può essere individuata proprio in corrispondenza del centro della tempesta, così da poter scoprire con certezza dove dove eseguire l’emote.