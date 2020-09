Non sono così isolate le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, che in questo periodo denunciano problemi inerenti la durata della batteria del proprio smartphone in seguito all’installazione dell’aggiornamento con EMUI 10.1. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricordano che ho avuto modo di affrontare l’argomento a fine luglio, ma oggi 3 settembre ritengo ci siano elementi interessanti per tornare sulla vicenda.

Risposta di Huawei ai problemi di batteria con EMUI 10.1

Una questione molto delicata, come si può facilmente immaginare, al punto che sui social non mancano certo le domande dirette a Huawei Italia, affinché si possano ottenere risposte esaustive sul fronte autonomia. Andando a scavare qua e là tra un post e l’altro, mi sono imbattuto in effetti in una presa di posizione che potrebbe aiutare molti utenti dopo il download dell’aggiornamento con EMUI 10.1:

“Ti informo che il telefono gestisce in maniera intelligente l’utilizzo della batteria per prolungarne la durata di vita, ma dopo un determinato periodo di utilizzo, la batteria del telefono inizierà a scaricarsi più rapidamente.Posso consigliarti di andare su Impostazioni > Batteria > Ottimizza utilizzo batteria. Il sistema rileva automaticamente le applicazioni a consumo energetico intensivo, che puoi ottimizzare in base alle tue esigenze. Ti consiglio inoltre di fare una Diagnosi Intelligente con l’app Supporto. Per ogni errore riscontrato dalla diagnosi sarà disponibile un menu a tendina con la risoluzione autonoma del problema.Se il problema persiste, esegui il backup dei dati importanti e porta il telefono con la prova di acquisto presso un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per ricevere assistenza“.

Dunque, prima di rivolgersi all’assistenza, ci sono diverse strade che possiamo seguire, affinché risulti più chiaro lo stato di salute della batteria per uno smartphone Huawei. E questo, a mio modo di vedere, vale a prescindere dal fatto che abbiate installato l’aggiornamento con EMUI 10.1 o meno.