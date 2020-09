Giunge in queste ore una mossa estremamente interessante per quanto riguarda il tanto apprezzato Huawei P40 Lite. Stamane, infatti, tocca aggiornare le considerazioni riguardanti il prezzo più basso concepito da Amazon per lo smartphone Android commercializzato nello scorcio iniziale del 2020, in riferimento a quanto ho portato alla vostra attenzione pochi giorni fa. Dunque, fate molta attenzione a quello che sto per dirvi qualora abbiate questo device nel mirino.

Come sta variando il prezzo per Huawei P40 Lite oggi 3 settembre

Senza girarci troppo intorno, vi dico subito che oggi 3 settembre sia possibile acquistare un Huawei P40 Lite spendendo appena 165 euro. Un autentico affare per tutti coloro che hanno a disposizione un budget inferiore ai 200 euro, almeno stando allo storico recente del produttore asiatico coi device “lite”. Dettaglio non di poco conto, soprattutto se teniamo a mente il fatto che la domanda è sempre stata significativa su Amazon, viste le continue apparizioni tra i best seller.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Certo, bisogna considerare il fatto che Huawei P40 Lite sia in vendita in questo caso con spese di spedizione da pagare a parte, ma il “tutto incluso” resta comunque molto interessante e ben al di sotto del prezzo medio concepito per lo smartphone in questi mesi. Quanto ai tempi di consegna, viene riportato che la spedizione avviene entro due o tre giorni lavorativi dal momento in cui si effettua l’ordine. Prevedo, pertanto, che lo riceviate entro una settimana circa.

Come giudicate la nuova offerta di Amazon per coloro che da tempo stanno pensando di procedere con l’ordine di un Huawei P40 Lite? Fateci sapere se possa essere questa l’occasione giusta per portarselo a casa, alla luce di un prezzo particolarmente aggressivo qui in Italia oggi 3 settembre. Nel frattempo, lo sviluppo software procede, col device che nell’ultima settimana ha ricevuto un altro aggiornamento.