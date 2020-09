Nell’attuale generazione, PS4 ha saputo imporsi come la console regina del mercato, piazzando quasi 200 milioni di unità vendute nelle case di ogni parte del mondo. Un successo, quello della piattaforma made in Japan, imputabile non solo agli errori commessi dalla rivale Microsoft con Xbox One, ma pure ad una strategia comunicativa quasi impeccabile da parte di Sony, accompagnata dal lancio di una libreria di giochi sconfinata e decisamente variegata. In cui brillano svariati capolavori, realmente imperdibili per qualsiasi appassionato dell’universo in pixel e poligoni che si rispetti.

E se è vero che il colosso nipponico ha voluto completare l’esperienza ludica del suo monolite nero puntando anche sulla realtà virtuale con PlayStation VR, è innegabile che portarsi a casa le due piattaforme in coppia può offrire ancora oggi un’ottima valvola di sfogo dall’animo squisitamente geek, anche con la futura PlayStation 5 in dirittura d’arrivo – l’uscita della console next-gen è fissata per questo inverno. Proprio a chi è interessato all’acquisto di PS4 e del casco per la virtual reality di Sony è dedicata la nuova ondata di offerte di casa Unieuro.

Sì perché, per fare gola ai possibili consumatori, la nota catena di rivendita dedicata all’elettronica di consumo ha messo in sconto la macchina da gioco giapponese e l’accessorio per la realtà virtuale, da poter comprare naturalmente anche separatamente. Prima di scoprire i prezzi è bene sottolineare che l’offerta sarà valida fino al prossimo 13 settembre 2020, e che è attiva solo per gli acquisti online sul sito ufficiale dell’azienda. Abbiamo allora il bundle PlayStation 4 Slim 1TB colore Jet Black con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport) in vendita a 339,99 euro, invece che ai soliti 359,99 euro di listino. Per un risparmio effettivo del 5%. Come già dicevamo, oltre a PS4 è in sconto anche il pacchetto PlayStation VR con PlayStation Camera e VR Worlds a 279,99 euro, invece di 299,99 euro.